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  4. Matematik Ligi başladı

Matematik Ligi başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematiği sevdirip, birlikte ve çoğul düşüncelerle çözümler üretmek ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği Matematik Ligi, bir futbol maçı atmosferinde başladı.Ortaokul öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, matematiği sevdirmek, problemler üzerinden çoktan seçmeli değil, farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak için tasarlanan matematik ligi büyük ölçüde futbol ligi mantığına dayalı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematiği sevdirip, birlikte ve çoğul düşüncelerle çözümler üretmek ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği Matematik Ligi, bir futbol maçı atmosferinde başladı.

Ortaokul öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, matematiği sevdirmek, problemler üzerinden çoktan seçmeli değil, farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak için tasarlanan matematik ligi büyük ölçüde futbol ligi mantığına dayalı. Matematik liginde müsabakalar grup usulü olup her grupta ilk 2 takım yarı final grubuna yükselecek. Yarı final eşleştirmelerinde kazanan üç takım arasında 3’lü final yapılacak. 12 ayrı okulda oynanan ilk maçların ardından finale yükselen takımlar 14 Mayıs’ta karşı karşıya gelecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Matematik Ligi ile ilgili yaptığı açıklamada, Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda “Oyun Tabanlı Öğrenme” yaklaşımı ile dersleri tek düzenlikten çıkarıp keyifli bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Math League Yarışması Amerika, Kanada ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir matematik yarışmasıdır. Matematik Ligi büyük ölçüde futbol ligi mantığına dayandırılmıştır. Biz ilçemiz olarak Matematik Ligi’nin bu yıl ilkini düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğin yöneticileri olan gençlerimize, matematik aracılığıyla ve sportmenlik çerçevesinde, pozitif değerler üretebilecekleri bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Milas’ta 24 okulumuzun bir arada yarıştığı Matematik Ligi’nin bizlere ve çocuklarımıza pozitif geri dönüşümü mutluluk verici. Çünkü buraya gelen herkes biliyor ki sonuç ne olursa olsun hepimiz kazanıyoruz" dedi.

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