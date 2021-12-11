YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Matematikte dünya şampiyonu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden

Matematikte dünya şampiyonu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden

11.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren: - "Coribou Mathematics Contest'te kendi kategorisinde dünya birinciliği kazanan Güven'in başarısından dolayı gururlu ve mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman Kampüsü öğrencisi Hayat Güven, Caribou Mathematics Contest Sınavı K-1 seviyesinde tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, dünyada ve tüm derecelerde 71 bin 432 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli 18 Ülkenin yer aldığı Caribou Contest Sınavının, Caribou Contest K-1 seviyesinde (1.sınıf öğrencileri) toplam 2 bin 168 öğrenci yarıştı.

Güven, tüm İngilizce matematik sorularına en kısa sürede doğru cevap vererek dünya 1'incisi oldu.

Güven, 12 Kasım tarihinde yapılan Caribou Contest matematik sınavında; cebir, aritmetik, sayma, geometri, örüntü ve desen bölümlerinden oluşan sınavın tüm sorularına doğru cevap verdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, uluslararası prestijli yüksek bir sınav olan Caribou Contest'te tüm sorulara en hızlı şekilde doğru cevap vererek dünya birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman kampüsü birinci sınıf öğrencisi Hayat Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, toplumumuzun matematik okuryazarlık seviyesini yükseltmenin ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmenin önemli olduğunu belirtti.

Özeren, "Coribou Mathematics Contest'te kendi kategorisinde dünya birinciliği kazanan Güven'in başarısından dolayı gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Özeren, Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
PARTNERBurcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!
Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulunduFatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.