Matematikte dünya şampiyonu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman Kampüsü öğrencisi Hayat Güven, Caribou Mathematics Contest Sınavı K-1 seviyesinde tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, dünyada ve tüm derecelerde 71 bin 432 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli 18 Ülkenin yer aldığı Caribou Contest Sınavının, Caribou Contest K-1 seviyesinde (1.sınıf öğrencileri) toplam 2 bin 168 öğrenci yarıştı.

Güven, tüm İngilizce matematik sorularına en kısa sürede doğru cevap vererek dünya 1'incisi oldu.

Güven, 12 Kasım tarihinde yapılan Caribou Contest matematik sınavında; cebir, aritmetik, sayma, geometri, örüntü ve desen bölümlerinden oluşan sınavın tüm sorularına doğru cevap verdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, uluslararası prestijli yüksek bir sınav olan Caribou Contest'te tüm sorulara en hızlı şekilde doğru cevap vererek dünya birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman kampüsü birinci sınıf öğrencisi Hayat Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, toplumumuzun matematik okuryazarlık seviyesini yükseltmenin ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmenin önemli olduğunu belirtti.

Özeren, "Coribou Mathematics Contest'te kendi kategorisinde dünya birinciliği kazanan Güven'in başarısından dolayı gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Özeren, Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

