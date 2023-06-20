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MaterChef Şırdancı Mehmet uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi! Sosyal medyada gündem oldu

20.06.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yemek yarışmasıyla tanınan Mehmet Sur, Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi. Şırdancı Mehmet olarak tanınan fenomen isim sosyal medyanı gündemine oturdu.

MaterChef Şırdancı Mehmet uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi! Sosyal medyada gündem oldu

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, bu kez All Star kadrosuna girebilmek için şansını denedi ancak elendi. Şırdancı Mehmet olarak da tanınan isim uçakta göğüsünden şırdan çıkarıp yediği anları kameraya aldı. Sosyal medyanın diline düştü.

ÜNLÜ FENOMENDEN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

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MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Mehmet Sur uçakta enteresan görüntüler çekti.

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Şırdancı Mehmet olarak da tanınan fenomen isim Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta yolculuk yaptı.

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Yemek menüsünün dağıtıldığı sırada göğüsnden şırdan ve limon çıkardı.

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Restoran işleten Mehmet Sur daha sonra şırdana limon sıkıp yedi.

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Fenomen ismin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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