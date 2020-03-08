YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"

Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"

BURSA HABERLERİ  | 08.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;"Daha çok kenetlendiğimiz ve kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, şanlı tarihimizin milli mücadele döneminde Anadolu kadınının oynadığı can alıcı rol, hafızalarımızdan hiçbir zaman silinmedi.

Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;
"Daha çok kenetlendiğimiz ve kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, şanlı tarihimizin milli mücadele döneminde Anadolu kadınının oynadığı can alıcı rol, hafızalarımızdan hiçbir zaman silinmedi. Kadınlarımızın yaşamın her alanında, kişiliği, karakteri, çalışkanlığı ile mutlu ve başarılı toplumların mimarları olduğunu biliyoruz. Çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için kadınlarımızın güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset gibi tüm alanlardaki fırsat ve imkânlardan eşit derecede yararlanması, ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Ancak, modern ve çağdaş dünyanın koşulsuz bir parçası olan kadınlarımızın, gerek iş yaşamında gerek toplumda güçlü birer birey olması için ülkemizde atılan adımlar bugün hala arzu edilen düzeye ulaşamamıştır.
En büyük dileğimiz, tarihte olduğu gibi bugün de özverisi, fedakârlığı ve kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olmuş Türk Kadınının, yaşadığı tüm zorluklardan, engellerden kurtularak hak ettiği değeri görebilmesidir.
Hayatın her alanında çalışan, üreten, yetiştiren tüm kadınlarımızın, şiddete maruz kalmadığı bir anlayış içerisinde yaşaması temennisiyle, dünyayı büyüten kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutlarım” dedi.

Matlı:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Akasya Eczanesi
Osmangazi
Alp Eczanesi
Nilufer
Bahar Eczanesi
Osmangazi
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bursa Vatan Eczanesi
Yildirim
Eray Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.