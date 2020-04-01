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  4. MATSO Kurucu Başkanı Karamancı: “MATSO üyelerinden aidat almasın”

MATSO Kurucu Başkanı Karamancı: “MATSO üyelerinden aidat almasın”

ANTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Kurucu Başkanı Mehmet Karamancı, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüsü sebebiyle MATSO’nun üyelerine yönelik kolaylık sağlaması gerektiğini söyledi.Manavgat ekonomisinin turizme dayandığına dikkat çeken Karamancı, turizmin tamamen durduğu bir süreçte MATSO Yönetim Kurulunun bu yılki aidatları kaldırabileceğini ya da sembolik bir rakama indirebileceğini ifade etti.Ekonomi turizme dayalıManavgat ekonomisinin büyük ölçüde turizme dayalı olduğuna dikkat çeken Karamancı “Korona virüsü nedeniyle 2020 sezonunda tarihi rekor ve büyük beklentiler içerisinde olan turizmciler ne yazık ki hayal kırıklığına uğramıştır.

MATSO Kurucu Başkanı Karamancı: “MATSO üyelerinden aidat almasın”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Kurucu Başkanı Mehmet Karamancı, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüsü sebebiyle MATSO’nun üyelerine yönelik kolaylık sağlaması gerektiğini söyledi.
Manavgat ekonomisinin turizme dayandığına dikkat çeken Karamancı, turizmin tamamen durduğu bir süreçte MATSO Yönetim Kurulunun bu yılki aidatları kaldırabileceğini ya da sembolik bir rakama indirebileceğini ifade etti.

Ekonomi turizme dayalı
Manavgat ekonomisinin büyük ölçüde turizme dayalı olduğuna dikkat çeken Karamancı “Korona virüsü nedeniyle 2020 sezonunda tarihi rekor ve büyük beklentiler içerisinde olan turizmciler ne yazık ki hayal kırıklığına uğramıştır. MATSO üyesi olan diğer iş kollarının da turizme bel bağlaması bu sektörlerin de zor durumda kalmasına neden olmuştur. Hal böyle iken MATSO üyelerine bir kolaylık sağlayarak en azından bu yıl ki aidatlarını almama veya sembolik bir rakama indirme girişiminde bulunabilir” dedi.

Yönetmelik müsait
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliği Aidatların Affı ve Yeniden Yapılandırılmasını kapsayan 10. maddesinde ’Oda ve borsa meclisi, tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçilmesine veya ölen, ticareti terk eden ve oda veya borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabi afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affına ve/veya yeniden yapılandırılmalarına karar verebilir. İstisnai nitelikteki bu kararlar, aynı durumdaki tüm üyeleri kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere alınır’ denildiğine dikkat çeken Karamancı “MATSO Meclisi en kısa sürede toplanarak yıllık aidat konusunu görüşüp karara bağlamalıdır. Munzam aidat için de TOBB ile gerekli görüşmeler yapılmalıdır” diye konuştu.

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