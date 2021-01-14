YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. MAÜ, doğumunun 100. yılında Necati Cumalı’yı sempozyumla andı

MAÜ, doğumunun 100. yılında Necati Cumalı’yı sempozyumla andı

14.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MAÜ, doğumunun 100. yılında Necati Cumalı’yı sempozyumla andı

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Dil Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediye Başkanlığı paydaşlığında gerçekleştirilen doğumunun 100.

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Dil Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediye Başkanlığı paydaşlığında gerçekleştirilen doğumunun 100. yılında Necati Cumalı online sempozyumu yoğun ilgi gördü.
Şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazar olan, Cumhuriyet devri Türk edebiyatının tanınmış kişilerinden Necati Cumalı’nın Türk edebiyatına katkılarının ele alındığı bilgi şöleni edebiyatseverler başta olmak üzere birçok kesim tarafından ilgiyle izlendi. Necati Cumalı’nın sahip olduğu yerellikler ile evrenselliği yakalayan bir sanatçı olduğunu vurgulayan MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, sanat, edebiyat ve tarih bağlamında sempozyumu değerlendirerek MAÜ’nün bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu, diller, dinler, edebiyatlar, mimari, kültürel, sanatsal ve turizm alanlarında bu tür bilimsel faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.
Kendisine vatanının neresi olduğu sorulunca ‘benim vatanım Türkçe’nin bizatihi kendisidir’ ifadeleri ile cevap veren Necati Cumalı’nın kendisini özetlediğine dikkat çeken Türk Dil Kurumu Bilim üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre ise "Necati Cumalı’nın romancı, hikayeci, tiyatrocu, senarist ve şair kimliğinde olmasının onun dil ile kurduğu ilişkide her bir türün gerektirdiği şartının, tekniğinin ve yönteminin kavramlarını hakimiyeti altına almasından kaynaklandığını görüyoruz. Tüm eserlerinde her bir türe özgü kullanılan epistemik alanı çok net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:31
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:48

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Sarıyıldız Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Yaşam Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Akan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Mardin kırsalında devlet desteğiyle dikilen lavantalar kadınlara geçim kaynağı oldu

Mardin kırsalında devlet desteğiyle dikilen lavantalar kadınlara geçim kaynağı oldu

Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlarla bir araya geldi

Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlarla bir araya geldi

Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlarla bir araya geldi

Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlarla bir araya geldi

"Bir Dünya Üreten Kadın Projesi"nde lavanta fideleri toprakla buluştu

"Bir Dünya Üreten Kadın Projesi"nde lavanta fideleri toprakla buluştu

Kızıltepe’de asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Kızıltepe’de asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Mardin’de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı

Mardin’de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.