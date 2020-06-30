YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. MAÜ YKS’yi başarı ile yürüttü

MAÜ YKS’yi başarı ile yürüttü

MARDİN HABERLERİ  | 30.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 27-28 Haziranda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), başarı ile tamamlandı.Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Mardin Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 27-28 Haziranda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), başarı ile tamamlandı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Mardin Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile ÖSYM Mardin İl Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Ziya Polat sınav binalarını bizzat yerinde inceledikleri ve alınan üst düzey önlemler neticesinde sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi. ÖSYM Mardin Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Özcoşar, salgın sürecinde ortaya çıkan zorluklara rağmen YKS’ye girecek adayların rahat ve sorunsuz bir ortamda sınavı tamamlamalarını sağlamak amacıyla drone ile havadan öğrencilerin sınava girdiği yerlerin denetlendiğini belirterek, sınavı özveriyle yürüten görevlilere ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle adayların sessiz ve konforlu bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla araç yoğunluğunun ve gürültünün yaşanmasına engel olmak için ilk kez trafik önlemlerinin alındığını belirten Sınav Koordinatörü Polat da üniversite kampüsünde binaların olduğu alana araçların alınmamasının öğrencilerin sınava yoğunlaşmalarına katkıda bulunduğunu ve dikkatlerinin dağılmasına engel olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Mardin Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:53
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Dünya Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Dilber Eczanesi
Nusaybin
Ay Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Mardin’in 23 kırsal mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin’in 23 kırsal mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.