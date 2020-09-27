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MAÜ’de online olarak Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi düzenlendi

MARDİN HABERLERİ  | 27.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkılarıyla online olarak düzenlenen Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi yoğun ilgi gördü.Online olarak gerçekleştirilen kongreye dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden dil bilimi, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve ilahiyat bilimleri alanında uzman yerli ve yabancı 175 bilim adamı, yazar ve akademisyen katkıda bulundu.

MAÜ’de online olarak Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkılarıyla online olarak düzenlenen Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi yoğun ilgi gördü.
Online olarak gerçekleştirilen kongreye dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden dil bilimi, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve ilahiyat bilimleri alanında uzman yerli ve yabancı 175 bilim adamı, yazar ve akademisyen katkıda bulundu. Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve dinin, varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden disiplinler olduklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, düzenlenen bu kongre ile oldukça başarılı pür akademik bir program gerçekleştirildiğini, din, dil ve düşünce alanında yapılan binlerce çalışmaya birbirinden kıymetli ilmi araştırmaların ilave edildiğini aktararak, pandemi sürecinde böylesine zorlu bir çalışmayı yürüten başta MAÜ akademisyenleri olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti.
Üç gün boyunca kongrenin önemini ortaya koyan 275 bildirinin sunulduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Nesim Doru, sosyal bilimler alanında muazzam bir bilgi şöleni yaşandığını belirterek, kongrenin içeriğini oluşturan dil, düşünce ve din ilimlerinin evrensel boyutuna dikkat çekme amaçlı Türkçe, Arapça, İngilizce, Kürtçe ve Farsça olarak beş dilde gerçekleştirilen sunumların eş güdümlü olarak, dört ayrı online salonda üç oturum şeklinde düzenlendiğini ve sunulan tebliğlerin en kısa zamanda kitaplaştırılmasını planlandıklarını vurguladı.

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