Mauro Icardi - Wanda Nara krizinde son nokta! Paylaşımındaki o sözler olay oldu

Son günlerde yaşadıkları olaylarla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız futbolcunun kardeşi Guido Icardi ise, gündemdeki gelişmelere kayıtsız kalmayarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI

Mauro Icardi son olarak, eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmamıştı.

ARJANTİN BASININA KONUŞMUŞTU

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt vermişti. Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI'NİN KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, bu yaşananlar karşısında sessizliğini bozarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Guido, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu." sözlerini sarf etti. Guido’nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.