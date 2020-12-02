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Mavi bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Mavi Bayrak için başvuru yapacak kişi veya işletmeler için son başvuru günü 4 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Mavi bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık

Antalya’nın Alanya ilçesinde Mavi Bayrak için başvuru yapacak kişi veya işletmeler için son başvuru günü 4 Aralık 2020 olarak belirlendi. Başvurular ise Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yapılacak.
Alanya Belediyesi’nin yerel sorumluluğunda sürdürülecek olan Mavi Bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık 2020. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Mavi Bayrak, çevrenin korunması noktasındaki öneminin yanı sıra uluslararası tanıtım ve turizm avantajının elde edilebilmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Yabancı misafirlerimiz tatil yapmak için bilmediği, yeni tanıyacağı bir yere giderken insanların uluslararası garanti içeren ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması kolay olmaktadır. Mavi Bayrak bu nedenle güçlü bir turizm tanıtım ve iletişim aracıdır” diye konuştu.
2021 sezonunda Mavi Bayrak başvurusu yapacak kişi ve işletmelerin yerel sorumlu olan Alanya Belediyesi’ne müracaat edebileceklerini söyleyen Çapa gerekli bilgi, belge ve destek için kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

Mavi bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık

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