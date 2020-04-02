Mavi giyinen şehiriçi şoförleri otizme dikkat çekti

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi üyesi şoförler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde mavi gömlek giyip araçlarına afişler asarak farkındalık oluşturdu.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, yaptığı açıklamada; “Otizm doğuştan gelen, beynin ve sinir sisteminin yapı ve işleyişinden kaynaklanan gelişimsel bir farklılığı ifade ediyor. Başlıca belirtileri karşılıklı ortak dikkatin gelişmemesi, göz kontağının yeterli sürede ve kalitede kurulamaması, taklit yetisinde bozukluk, akranlarına karşı ilgisizlik, rutinde ısrarcılık gibi belirtileri vardır. Ülkemizde 1,5 milyon en yakın otizmli birey var. Otizmle mücadele de erken tanının ve eğitimin tedavi sürecinde hayati öneme sahip olduğunun bilinmesi için, geçen yıl Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile birlikte tüm çalışanlarımıza otizm ile ilgili bilgilendirme yaptık.

Çalışan tüm şoförlerimize bugün için mavi tişört veya gömlek giymelerini ve araçlarımıza afişler asarak onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Otizmin farkındayız, onların yanındayız” şeklinde konuştu.

