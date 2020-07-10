"Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşüt ü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kente çoğunlukla İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları tatilci yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Tekirdağ tam bir cazibe merkezi oldu. Pandemiden sonra turizm algısı da değişti. İnsanlar bir yerde uzun süre konaklamadan ziyade, bir yere gidip turizm aktivitelerini yaptıktan sonra akşamları eve dönmeyi tercih ediyorlar. Tekirdağ bunun için biçilmiş kaftan." dedi.

İşletmelerde koranavirüsle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktaran Hacıoğlu, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap eden kentin misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Hacıoğlu, mavi bayraklı plajlara ve güvenli turizm sertifikasına sahip işletmeleriyle kentin rahatlıkla tercih edilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğa turizmi, agro turizm, eko turizm, dalış, yelken, paraşüt ve gastronomi amaçlı ilimize gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Mavi bayraklı plajlar çok sık tercih ediliyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnafımız da para kazanıyor. Fotoğraf turizmi açısından da Tekirdağ'ın cazibesi artıyor. Kanola tarlaları açtığında fotoğraf tutkunları buraya geldi. Daha sonra lavanta tarlaları için kentimizi ziyaret ettiler."

