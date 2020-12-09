YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel

Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kocasinan’da kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel

Kocasinan’da kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle doğası ve kadim mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir seyir zevki sunan Kocasinan’da, bulutların üstünde kalan Erciyes’in kış güzelliği büyülüyor. Adeta saklı bir cenneti bünyesinde barındıran Erciyes, tabloları aratmayan manzaralarıyla dikkat çekiyor.
Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Doğal güzelliklere sahip olan Erkilet’ten Erciyes ayrı bir güzel görünüyor.” dedi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kocasinan’ın değerine değer, güzelliğine güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde bizler de Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.