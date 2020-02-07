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’Mavi Kart’la denizlerimiz daha temiz

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 17:36 | Son Güncelleme

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında faaliyette bulunan Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ‘Mavi Kart’ uygulaması ile denizlerin temiz tutulması yönünde büyük bir çaba gösteriyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında faaliyette bulunan Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ‘Mavi Kart’ uygulaması ile denizlerin temiz tutulması yönünde büyük bir çaba gösteriyor. ALDER, balıkçı barınağı içerisinde yer alan sıvı atık kabul tesisiyle de dört tona kadar sıvı atığı depolayabiliyor.
ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Naci Biçer, temiz bir denize sahip olunabilmesi için denizlerde faaliyet gösteren ticari ve özel tekne sahiplerinin Mavi Kart’a sahip olması gerektiğini söyledi. Mavi Kart’ın motorlu deniz taşıtı atıklarının dijital olarak takibi için hazırlanmış bir sistem olduğunun altını çizen Biçer, “Mavi Kart uluslararası geçerliliğe sahiptir. Dünyanın her yerinde geçer. Mavi Kart’ların tedarik noktası, aynı zamanda atık alım noktası da olan marina, liman ve balıkçı barınaklarıdır. Mavi Kart denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetçileri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot komutanlıkları, liman başkanlıkları dahilindeki yetkili deniz denetçileri tarafından yapılır. Denetim esnasında Mavi Kart sahibi, denetçiye, denetlenen taşıta ait kartı beyan etmekle yükümlüdür. Mavi Kart, teknenin hangi atık alım noktasına ne zaman ve ne kadar sıvı atık teslim ettiğini elektronik olarak göstermektedir” dedi.

Depolanan sıvı atıklar elektronik ortamda takip ediliyor
ALDER olarak tekne sahiplerine Mavi Kart temin ettiklerini ifade eden Biçer, barınak içerisinde dört ton kapasiteli sıvı atık depolama tesislerinin olduğunu da söyledi. Biçer, “Mavi Kart’a sahip olan tekne sahipleri teknelerinden çıkan atık yağları, sintine sularını ve motor yağlarını derneğimiz içerisinde bulunan sıvı atık kabul tesisine teslim edebiliyor. Teslim ettikleri sıvı atıkların niteliğini ve kilosunu Mavi Kart’a yükleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Elektronik Atık Takip Sistemine girişini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu sayede tesisimizde depolanan sıvı atığı elektronik ortamdan takip ediyor. Bakanlık tarafından periyodik olarak gönderilen beş kişilik bir heyet sıvı atıkları bizden teslim alıyor” diye konuştu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür
Sıvı Atık Kabul Tesisini yaklaşık üç yıl önce Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın destekleriyle kurduklarını belirten Biçer, “Üç yılda 15 tona yakın sıvı atık teslim aldık. Bu sayede büyük bir kirliliğin önüne geçtik. Denize bırakılan yağlı atıklar, kirliliğe neden olduğu gibi deniz canlıları üzerinde öldürücü bir etkiye de sahiptir. Deniz temizliği konusunda büyük bir duyarlılığa sahip olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a bu konuda derneğimize vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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