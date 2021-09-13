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Mavi kategorideki Samsun'da eğitimin aksamaması için aşılamaya hız verildi

13.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi kategorideki Samsun'da eğitimin aksamaması için aşılamaya hız verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranı ile mavi kategoriye geçen Samsun'da, yüz yüze eğitim öğretimin sürmesi için aşılama çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, aşılama çalışmaları ile yeni eğitim-öğretim yılına yönelik tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Vali Dağlı, okulların uzun bir aranın ardından açılması nedeniyle öğrencilerin gözlerindeki mutluluğa şahitlik yaptığını aktardı.

Dağlı, eğitim-öğretimin koronavirüs sebebiyle kesintiye uğramaması için toplumum tüm kesimine önemli sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Samsun olarak ilk doz aşılamada yüzde 84,4 oranına ulaştık, ikinci dozda da yüzde 75'in üzerine çıkmak için sağlık çalışanlarımız ilimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızın okullarından uzak kalmaması ve toplum olarak sağlıklı günlere kavuşmamız için değerli vatandaşlarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşılama çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum." ifadesinde bulundu.

Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarının halen büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Vali Dağlı, vatandaşlardan bu konuda da taviz vermemelerini istedi.

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