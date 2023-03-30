Mavi kategorideki teröriste müebbet ve 33 yıl 9 ay hapis cezası

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Köse, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada yaptığı savunmada atılı suçlamaları kabul etmeyen Köse, tahliyesini talep etti.

Avukatların da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Köse'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

İçişleri Bakanlığınca 24 Mayıs 2019'da yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Köse'nin Mersin'de polislerce yakalandığı bildirilmişti.

