YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Mavi Kelebekler Sivas’tan galibiyetle döndü

Mavi Kelebekler Sivas’tan galibiyetle döndü

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor’u 31-24 yenerek 2021 yılına galibiyetle başladı.Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 8’inci hafta erteleme maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mavi Kelebekler Sivas’tan galibiyetle döndü

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor’u 31-24 yenerek 2021 yılına galibiyetle başladı.
Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 8’inci hafta erteleme maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Taha Akyol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-15 Sivas Belediyespor önde tamamladı. Mavi Kelebekler ikinci devreye hızlı başladı. Konyaaltı Belediyespor, Halise, Monika ve Büşra Işıkhan’ın etkili oyunu ile Sivas Belediyespor deplasmanından 31-24’lük skorla galip gelmeyi başardı.
Erteleme maçları oynanacak
Mavi Kelebekler, covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Yalıkavak Spor Kulübü maçını 19 Ocak Salı günü, Anadolu Üniversitesi maçını da 24 Ocak Pazar günü oynayacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ikinci devre 30 Ocak’ta başlayacak. Mavi Kelebekler, devre arasında takıma 2-3 oyuncu takviye yapmayı planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.