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Mavi Kelebekler’den muhteşem galibiyet

24.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde erteleme maçında kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan Konyaaltı Belediyespor 26-19’luk skorla maçtan galibiyetle ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde erteleme maçında kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan Konyaaltı Belediyespor 26-19’luk skorla maçtan galibiyetle ayrıldı. Mavi Kelebekler, etkili oyununu galibiyetle süsledi.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, erteleme maçında kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırladı. Konyaaltı Belediyespor’un maçı oynayacağı spor salonunun bakımda olması nedeniyle Göynük Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma öncesi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, her iki takım oyuncularına da başarılar diledi. Maça hızlı başlayan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, ilk dakikalarda maçı 3-0’a getirdi. Jacquy Yannıck ve Halise ile etkili oynayan Konyaaltı Belediyesi, maçın ilk 15 dakikalık bölümünü 6-3 önde tamamladı. Mavi Kelebekler ilk devreye 13-9’luk skorla gitti.

Galibiyet sonrası sevinç
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, Büşra Işıkhan, Alexandra Sannıkova ve MonakA Janeska ile skorlar bularak ikinci yarının son bölümüne 20-15 önde girdi. Mavi Kelebekler’de kalede İsabella Noelle Mben Bediang’in başarılı kurtarışlarıyla maçı baştan sona üstün götürerek, maçtan 26-19’luk skorla galip ayrıldı. Konyaaltı Belediyesporlu oyuncular, galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

Moral oldu
Maçın başarılı isimlerinden Halise Güneş, önemli bir galibiyet ayrıldıklarını, ligin ikinci yarısına büyük bir moral ile başlayacaklarını söyledi.
Ayşe Dinç ise hedef maçlarından biri olan Anadolu Üniversitesi galibiyetiyle moral bulduklarını, hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu kaydetti.
Konyaaltı Belediyespor’un genç yeteneklerinden Şükran Beytekin, “Maçtan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İyi savunma ve güzel oyunu sahaya yansıttık. Bu galibiyette emeği geçen tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Önemli galibiyet
Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ise takımı galibiyetten dolayı kutlayarak, “Önemli bir maç kazandık. Konyaaltı Belediyespor iyi bir takım oldu. Bu galibiyetle üst sıralara doğru yükselmek istiyoruz. Sporcularımız sahada istediğimiz bir oyun sergiledi. İkinci devre öncesi bu galibiyet bizler adına çok önemliydi” diye konuştu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de takımı galibiyetten dolayı kutladı. Başkan Semih Esen, Mavi Kelebekler’in ritmini bulduğunu belirterek, sezon sonunda takımın üst sıralarda yer alacağına inandığını kaydetti. Başkan Esen, “İyi bir takım oluşturduk. Yeni transferler ile ikinci yarıda oynayacağımız maçlar çok daha keyifli olacak. Konyaaltı, sporda da başarılı olacak” dedi.

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