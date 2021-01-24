Mavi Kelebekler’den muhteşem galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde erteleme maçında kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan Konyaaltı Belediyespor 26-19’luk skorla maçtan galibiyetle ayrıldı. Mavi Kelebekler, etkili oyununu galibiyetle süsledi.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, erteleme maçında kendi sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırladı. Konyaaltı Belediyespor’un maçı oynayacağı spor salonunun bakımda olması nedeniyle Göynük Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma öncesi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, her iki takım oyuncularına da başarılar diledi. Maça hızlı başlayan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, ilk dakikalarda maçı 3-0’a getirdi. Jacquy Yannıck ve Halise ile etkili oynayan Konyaaltı Belediyesi, maçın ilk 15 dakikalık bölümünü 6-3 önde tamamladı. Mavi Kelebekler ilk devreye 13-9’luk skorla gitti.

Galibiyet sonrası sevinç

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, Büşra Işıkhan, Alexandra Sannıkova ve MonakA Janeska ile skorlar bularak ikinci yarının son bölümüne 20-15 önde girdi. Mavi Kelebekler’de kalede İsabella Noelle Mben Bediang’in başarılı kurtarışlarıyla maçı baştan sona üstün götürerek, maçtan 26-19’luk skorla galip ayrıldı. Konyaaltı Belediyesporlu oyuncular, galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.