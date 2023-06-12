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Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH, Mavi Marmara şehitlerini andı

12.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH, 2010'da Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye yardım götürürken İsrail'in saldırısına uğrayarak şehit olan 10 kişiyi ve Filistin mücadelesini anmak için Çamlıca'da etkinlik düzenledi.

Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH, Mavi Marmara şehitlerini andı

Büyük Çamlıca Camisi'nin 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür'ün açılış konuşması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından oyuncu Nurdan Almabya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İsrail askerleri tarafından zorla evinden çıkarılmak istenen Filistinli bir kadının yaşadıklarının anlatıldığı tiyatro, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Tiyatro gösteriminin ardından sahne alan "Grup Yürüyüş", en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Program, lise öğrencilerinin Filistin konulu öykü, şiir, röportaj ve video dallarında yeteneklerini sergilediği "İyiliğin Geleceği Gençler Yarışıyor" yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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