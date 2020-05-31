Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, İstanbul'dan 10 yıl önce insani yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisinin, İsrail'in hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ve Filistin'de yaşanan dramı dünyaya duyurarak önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Yılmaz, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının 10. yılında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Marmara gemisinin, 31 Mayıs 2010'da, içerisinde 36 ülkeden, her inançtan ve düşünceden insanla yola çıktığını anımsattı.

Geminin uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını anlatan Yılmaz, "Mazlumların sesini duyurmak için yola çıkmıştık. Yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların bir benzerini de bize yaşattılar ve dünya bunu canlı yayında gördü. Bu çok önemliydi. Bugüne kadar yaptıkları zulümleri dünyaya farklı anlatabiliyorlardı ama Mavi Marmara olayından sonra yüzlerine taktıkları sahte maskeler o gün çekilip yüzlerinden alındı." şeklinde konuştu.