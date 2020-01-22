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Mavi Masa’da yeni hizmet anlayışı meyvelerini veriyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin vatandaşla doğrudan iletişim kurduğu ALO 153 Mavi Masa’da değişim rüzgarları esiyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile en önemli iletişim köprüsü olan ALO 153 Mavi Masa’da Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla hizmet kalitesi artırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin vatandaşla doğrudan iletişim kurduğu ALO 153 Mavi Masa’da değişim rüzgarları esiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile en önemli iletişim köprüsü olan ALO 153 Mavi Masa’da Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla hizmet kalitesi artırıldı. Son beş ayda Mavi Masa’ya başvuran vatandaşlara yöneltilen 5 soruluk anketle memnuniyet oranı tespit edildi. Mavi Masa hizmetlerine duyulan güven, anket sonuçlarına göre her geçen gün artıyor. Her vatandaşın sorusuna en kısa sürede cevap verilirken, Ağustos 2019-Ocak 2020 arası düzenlenen anket sonuçlarına göre yüzde 70’ler seviyesinde olan memnuniyetsizlik oranı yüzde 49’lar seviyesine geriledi. Çağrı Merkezi ile birlikte personel sayısı 110’dan 220’ye çıkarılan Mavi Masa’dan memnuniyet derecesi böylece yüzde 30’lardan yüzde 51 seviyesine yükseldi.

Mobil Mavi Masa geliyor
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kısa bir süre içinde merkez ve 25 ilçenin tamamında göreve başlayacak mobil ekipler, vatandaşın ayağına giderek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Pazar yeri, ortak kullanım alanları, parklar ya da meydanlarda mobil araçlarla hizmet verecek olan Mavi Masa personeli, Başkent’in en ücra köşesine ulaşarak, sorunları yerinde ve daha hızlı çözmeye çalışacak.

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