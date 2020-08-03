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Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisinde görevli bahriyeliler, su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek her türlü harekat görevlerini başarıyla yerine getiriyor - Gemi Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay: - "Gemi, denizaltıya karşı savunmada kullanılan ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen, DSH roket atıcı sistem ve su bombaları bulunmaktadır"

DURMUŞ GENÇ - ALİ RIZA AKKIR - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kaş Karakol Gemisinde görevli bahriyeliler, su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek her türlü harekat görevlerini başarıyla icra ediyor.

Kurban Bayramı'nda, Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirleyen TCG Kaş Karakol Gemisi, milli imkanlarla üretilen sistem, cihaz ve yazılımla ön plana çıkıyor. Bahriyeliler, yerli imkanlarla donatılan gemide, gece gündüz elleri tetikte bekliyor. Bir disiplin içerisinde hareket eden askerler, vatan sevgisiyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

Gemi Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay, AA muhabirine, her daim görevlerinin başında olduklarını, gece gündüz göreve hazır olduklarını söyledi. Yerli imkanlarla donatılan gemi hakkında bilgi veren Dalay, TCG Kaş Karakol Gemisi'nin 57 metre boyunda, 9 metre eninde 400 ton deplasmana sahip olduğunu dile getirdi.

- Her türlü harekat görevi başarıyla icra ediliyor

Dalay, gemide bulunan iki ana makineyle azami 25 knot sürat yapabildiklerini, 34 personelle görev icra ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gemide silah olarak 40 milimetre top ve Stabilize Makineli Tüfek Atış Platformları bulunuyor. Ayrıca denizaltıya karşı savunmada kullanılan ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen, DSH roket atıcı sistem ve su bombaları bulunmaktadır. Tuzla Sınıfı Karakol Gemilerinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak mili imkanlarla yurt içinde üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılım mevcut. Geminin sorumluluk sahası olan liman, boğaz ve üs yaklaşma sularında 7 gün 24 saat esasına göre, su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek her türlü harekat görevlerini başarıyla icra ediyoruz. Ayrıca sahalarda keşif gözetleme, saha emniyet ve refakat görevlerini de icra ediyoruz."

- "Vatan, deniz aşkı olan her Türk genci mesleği severek yapar"

Mesleğin sadece maddiyat için yapılamayacağını vurgulayan Dalay, içinde vatan ve deniz aşkı olan her Türk gencinin bu mesleği severek yapabileceğini ifade etti.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Dalay, şunları kaydetti:

"Gençler, mesleki bilgi ve becerilerini MSÜ Deniz Harp Okulunda, stajlarında ve mesleğin içindeki eğitim süreçlerinde öğrenecek ve geliştirecektir. Ancak yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri hem mesleki anlamda hem de hayatlarının geriye kalan bölümünde çok önemli bir yer tutacaktır. Bu nedenle öncelikle İngilizceyi iyi öğrenmeli, mümkünse ikinci ve hatta üçüncü bir yabancı dilde kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim."

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