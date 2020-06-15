"Mavi Yeşil Başiskele" ödüllü fotoğraf yarışmasına ilgi artıyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu yansıtacak karelerin yarışacağı “Mavi Bir Elmas, Yeşil Bir Zümrüt Başiskele” adlı fotoğraf yarışmasına ilgi artıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından “Mavi Yeşil Başiskele”nin tanıtımına katkıda bulunmak için düzenlenen 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilçenin dört bir köşesinde deklanşörlerine basmaya başladı. Kültür ve turizm kenti Başiskele’nin tanıtımına katkı sağlamak için 2020 yılının ilk ayında başlayan ödüllü yarışmaya Korona virüs Salgını sonrası yeni yaşam tarzımız kontrollü sosyal hayat sürecinde katılımlar yeniden artmaya başladı.

Fotoğrafçılara daha rahat çalışma imkânı sunabilmek, Başiskele’nin eşsiz doğal güzelliklerinin ve tarihi yerlerinin 4 mevsim fotoğraflarını çekebilmesi için geniş bir zaman aralığı bırakan Başiskele Belediyesi, yarışmaya son katılım tarihi olarak 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai sonu olarak belirledi.

Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve sergileme için seçilen eserlere 100 TL ödül verilecek. Jüri tarafından 12 Şubat 2021’de değerlendirme toplantısı yapılacak ve sonuçlar 26 Şubat 2021’de açıklanacak.

Fotoğraf yarışmasına katılacaklar, katılım şartları hakkında detaylı bilgiyi belediyenin internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Yarışmada; her bir katılımcı Başiskele ilçe sınırları içinde 2020 yılında çekilmiş birbirinden farklı en fazla 5 adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, eserlerini internet üzerinden girerek online olarak yükleyebiliyor. Yarışma, çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

