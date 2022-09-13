Mavigöl'ü bu sezon 120 bini aşkın kişi ziyaret etti

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ü bu sezon 120 binin üzerinde kişi gezdi.

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda Göksu deresi içinde yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, Karadeniz ve İç Anadolu bağlantısının sağlandığı Giresun-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında bulunuyor.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Mavigöl'ü bu sezon ziyaret edenlerin sayısı 120 bini geçti. Yıl sonuna kadar Mavigöl'ü 150 bin civarında kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan Mavigöl'ün cazibesinin daha da artırılması için göl boyunca devam eden yürüyüş yolu, restoran ve otopark çalışması yürütülüyor.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Afyonkarahisar'dan gelen Osman Gazişanlı, AA muhabirine, Karadeniz gezisi kapsamında ailesiyle Mavigöl'ü ziyaret ettiğini söyledi.

Mavigöl'ün tahmin ettiğinden daha güzel olduğunu dile getiren Gazişanlı, "Büyüleyici bir güzelliği var, arkadaşlarım anlatmıştı inanmamıştım, gelince böyle bir güzellikle karşılaştım. Mavigöl'ün bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Buraya gelmeden önce Giresun'u sadece fındık yetişen bir yer sanıyordum ama bu güzellik karşısında düşüncelerim baştan sona değişti." dedi.

Giresun'un Alucra ilçesinden gelen Birol Karasakal ise ilk kez Mavigöl'ü ziyaret ettiğini belirterek, "Doğa harikası bir yer, yeşil, mavi ve suyun birleşimi var. Allah bu renklerin tamamını buraya birlikte vermiş, Biz de buradan faydalanmak için gezmeye geldik, çok memnun kaldık, herkese tavsiye ederiz. İnsanın huzur bulduğu bir yer." ifadelerini kullandı.

