Mavişehir’deki kıyı projesi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesini hızla sürdürüyor. Mavişehirlilerin sıkıntılarını sona erdirecek 32,5 milyon liralık yatırımın iş bitim tarihinden önce tamamlanması için ekipler yoğun tempoda çalışırken, 2 bin 88 metrelik su içi betonun 500 metresinin tamamlandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir’de özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlattığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmaları hızla sürüyor. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda kısa sürede önemli aşama kaydedildi. Sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2 bin 88 metrelik su içi betonunun 500 metresi tamamlandı. Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimatın da kazısına başlandı.