Maviş’ten TOKİ açıklaması: “TOKİ konutlarına yoğun ilgi var”

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “100 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Sinop’ta inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına Sinopluların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Maviş, konutların inşa edileceği alanında kısa sürede belirleneceğini kaydetti.

Sinop’un her geçen gün geliştiğini ve bu gelişme dolayısıyla yapı ihtiyacında artışın yaşandığını belirten Maviş, özellikle organize sanayi bölgesinde çalışan işçi vatandaşlar ve iş adamlarımızdan gelen yoğun talep sonucu Sinop için ilk etapta 300 sosyal konut planlandı.

TOKİ sosyal konutlarının inşa edilebileceği alanlarda incelemelerde bulunduklarını ve en yakın zamanda yer tahsisinin kesinleşeceğini söyleyen Maviş, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Sinop ziyaretinde müjdesini verdiği TOKİ sosyal konutlarının yapımı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan proje kapsamında Sinopumuza kazandırılacak sosyal konutların; 300’ü il merkezimizde inşa edilecek, konutlarımız 2+1, 3+1 olacak şekilde tasarlanacak. Hak sahiplerinin belirlenmesinde şehit ailelerimiz, harp ve vazife malulleri ile dul, yetim ve yüzde 40 engelli vatandaşlarımıza belirli bir öncelik tanınacak. İnşallah hak sahibi olan hemşehrilerimiz kira öder gibi ev sahibi olacak. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam eden başvurular için hemşehrilerimiz Ziraat Bankası yetkili şubelerine yoğun bir şekilde müracaat ettiler.” dedi.

