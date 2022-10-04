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"Maximum Karşıyaka Kart"ın tanıtımı yapıldı

04.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maximum Karşıyaka Kart"ın tanıtımı yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye İş Bankasının Karşıyaka taraftarları için hazırladığı "Maximum Karşıyaka Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki toplantıda konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, taraftarları ön plana aldıkları birçok ortaklık yaptıklarını söyledi.

Formalarında taşıdıkları ay yıldızın Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat kulübe verildiğini dile getiren Büyükkarcı, "Atatürk'ün kulübüyle Atatürk'ün bankası bir iş birliği yapıyor, bundan çok gururlu ve mutluyuz. Bu ortaklık ilk bakıldığında sadece bir kredi kartı üzerinden sponsorluk anlaşması gibi gözükse de aslında çok daha fazlası." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Satış Müdürü Mesut Dinçer ise Karşıyaka Spor Kulübü ile başlattıkları birlikteliğin kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Taraftarların kredi kartını her yerde kullanabileceğini anlatan Dinçer, "Kullandıkça kulübümüz de kazanacak, kendileri de kazanacak. Kartı, Karşıyaka Spor Kulübünün mağazalarında kullanan taraftarlarımızı yüzde 10 indirimli alışveriş fırsatından yararlandırıyor olacağız. Birlikte güzel bir yola başladık. Bu yolun en sonunda da güzel bir yere varacağımızı düşünüyorum." dedi.

Dinçer, taraftarların Maximum Karşıyaka Kart'a "KAFKAF" boşluk TC kimlik numarası boşluk doğum gününü yazıp 4402'ye SMS göndererek veya tüm İş Bankası şubelerinden başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Törene, bankanın İzmir 1. Bölge Satış Müdürü Hürol Hopancı ile Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Murat Günenç da katıldı.

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kredi kartı taraftar türkiye iş bankası

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