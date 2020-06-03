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Mayıs ayı güvenlik denetimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kentin giriş ve çıkışlarıyla belirlenen diğer uygumla noktalarında yol kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav ilçesindeki 2020 yılı Mayıs ayı güvenlik denetimlerine katıldığını belirtti.

Mayıs ayı güvenlik denetimleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kentin giriş ve çıkışlarıyla belirlenen diğer uygumla noktalarında yol kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav ilçesindeki 2020 yılı Mayıs ayı güvenlik denetimlerine katıldığını belirtti. Kaymakam Halim, “ İlçemizin güvenliğini sağlamak adına, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışılıyor. Mayıs ayında Simav genelinde 5 bin 413 araç denetlendi, 106 araç trafikten men edildi. 708 araca / kişiye trafik cezası uygulanarak 275 bin 016 TL trafik para cezası kesildi. 8 bin 622 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, haklarında arama kararı çıkarılan 7 kişi yakalandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 50 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek, 5 kişi adli makamlara sevk edildi” dedi.

Mayıs ayı güvenlik denetimleri

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Merkez
Emet Eczanesi
Emet
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Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
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