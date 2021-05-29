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  4. Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

29.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

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