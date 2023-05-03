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Mayıs ayında kar yolları kapattı

03.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı yolları kapattı.

Adilcevaz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışından dolayı araçlar yolda kalırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yolda kalan aracı iteklemeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, belediye ekiplerinden destek istediler.

Ünal Emen isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı köylerinde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Aracımız köye çıkamadı. İteklemek istedik, fayda etmedi. Mayısta değil sanki Ocak ayındayız” dedi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:06
Öğle
12:14
İkindi
16:01
Akşam
19:11
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