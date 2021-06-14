Mayıs ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu

Peugeot SUV 2008 ise hem mayısta hem de ilk 5 ay toplamında B-SUV pazarının en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkarken, Peugeot SUV 2008, ocak-mayıs döneminde kendi sınıfında yüzde 17,4 pazar payı ile zirvede yer aldı.

"2020 sonunda SUV 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise yeni 208'i Türkiye pazarına sunduk. Peugeot markası olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gerçekleştirerek 16 bin 933 adede ulaştık. Bu dönemde hafif ticari araç modellerimizde de yüzde 96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük."

Ocak-mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve mayıs ayı itibarıyla bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini aktaran Anaç, Peugeot markası olarak gayet başarılı bir mayıs ayı geçirdiklerini bildirdi.

Anaç, "Toplam satışlarda 3 bin 75 adetle yüzde 5,6 pazar payı elde ettik. SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde yüzde 13,9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem mayıs ayında hem de ocak-mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz. Bu kadar zorlu bir senede SUV'larımız ile lider olmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.