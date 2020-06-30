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Mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 08:26 | Son Güncelleme

Mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi verdi.

Bakanlığın, mayıs ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 945 milyon 283 bin 899 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 12 bin 837 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 485 milyon 471 bin 535 lira olan ve 2 bin 910 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 114 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 105, sabit yatırım tutarı 1 milyar 71 milyon 934 bin 818 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 2 bin 867 oldu.

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