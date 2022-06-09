Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Türkiye'de bu yılın mayıs ayında en yüksek sıcaklık 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar Güney Ege kıyıları, Manisa Salihli, İzmir Ödemiş, Aydın Nazilli, Akdeniz Bölgesi'nin güneybatı kıyıları, Isparta, Eğirdir, Acıpayam, Kale ve Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Sivas Gemerek, Zara, Kayseri Pınarbaşı, Niğde Ulukışla, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Karabük, Bayburt, Çorum Osmancık, Erzurum Oltu, Giresun Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Batman, Diyarbakır Çermik, Şanlıurfa Viranşehir civarlarında mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, bu yılın mayıs ayı sıcaklığı 16,9 derece ile uzun yılların 0,2 derece altında kaldı.

Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

Bu yılın mayıs ayında 3 ilde yeni uç sıcaklık değerleri ölçüldü.

Buna göre, termometreler 29 Mayıs'ta İstanbul'un Florya semtinde 34,2, İzmir'in Dikili ilçesinde 36,9, 30 Mayıs'ta da Çankırı'da 35,5'i gösterdi.

- Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,5 derece iken, bu yılın ortalama sıcaklığı 17,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar 2,7 ve 37,4 derece ile Balıkesir'de tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar Ege Bölgesi'nin güney kıyıları, Manisa Salihli, İzmir Ödemiş ve Aydın Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 derece olan bölgede, bu yılın mayıs ayında ise 19,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 2 dereceyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin güneybatı kıyıları, Isparta, Isparta'nın Eğirdir ilçesi, Denizli Acıpayam, Antalya Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,7 derece olan bölgede ortalama sıcaklık bu yılın mayıs ayında 20,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 0,1 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 39,2 dereceyle Islahiye'de kaydedildi.

​​​​​​​Ortalama sıcaklıklar İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas'ın Gemerek ve Zara ilçelerinde, Kayseri Pınarbaşı, Niğde Ulukışla çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece olan bölgede bu yılın ortalama sıcaklığı 14,5 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,1 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,5 dereceyle Çankırı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Karabük, Bayburt, Çorum Osmancık, Erzurum Oltu, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında kaydedildi. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece olan bölgede bu yıl ortalama sıcaklık 14,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,9 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 36,7 dereceyle Amasya'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Erzurum'un Tortum Hınıs ve Horasan ilçeleri, Kars Sarıkamış, Erzincan'ın Tercan, Ağrı Doğubayazıt, Sivas Divriği çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14 derece olan bölgede bu yıl ortalama sıcaklık 12,8 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,8 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 33,7 dereceyle olarak Elazığ'da kaydedildi.

Ortalama sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman, Diyarbakır Çermik çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece olan bölgede bu yıl ortalama sıcaklık 20,3 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 4,2 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

