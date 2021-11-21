Maymun yavrusu "Kaş"a "Cimcime"den anne şefkati

SÜLEYMAN ELÇİN - Yasa dışı yollarla getirildiği için Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yaklaşık iki hafta önce koruma altına alınan ve "Kaş" ismi verilen Rhesus cinsi maymun, yeni yaşam alanına uyum sağladı.

Kaş ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yurda kaçak sokulduğunun tespit edilmesi üzerine el koyarak Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na teslim ettiği Rhesus cinsi maymun yavrusuna "Kaş" ismi verildi.

Yeni yuvasında "Cimcime" isimli başka bir maymunla yaşamaya başlayan Kaş, doğal ortamına uygun hazırlanan yaşam alanına çabuk alıştı.

Henüz 3 aylık olduğu bildirilen Kaş'a, bütün vaktini birlikte geçirdiği "Cimcime" adlı başka bir maymun anne şefkatiyle yaklaşıyor. Bu durum hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kaş'ın bulunduğu yaşam alanında Cimcime gibi Rhesus cinsi başka maymunlar da bulunuyor. Ancak doğal ortamında 1 yaşına kadar anne yanında yaşaması gereken maymun, Cimcime" adlı maymunun yanından hiç ayrılmıyor.

Kafeste sürekli yan yana dolaşan Cimcime ile Kaş birbirlerinin tımarlarını yapıyor, zaman zaman sarılarak sevgilerini gösteriyor.

- "Cimcime, bir nevi koruyucu annelik yapıyor"

Hayvanat bahçesi müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, 40 türden 1400 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesindeki rhesus maymunu ailesinin 4 maymundan oluştuğunu ve her bireyin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildikten sonra yetkililer tarafından el konularak kendilerine emanet edildiğini belirtti.

En küçük bireye yakalandığı ilçenin adını verdiklerini söyleyen Arsun, "Geldiğinde çok ürkek ve korkmuştu. Cimcime adlı maymun ona annelik yapmaya başladı. Gelir gelmez onu sahiplendi, korudu. Günlük birbirlerinin tımarlarını yapıyorlar. Cimcime, Kaş'ın yemek yemesine öncelik veriyor, kendisinden önce onun yemesini sağlıyor, sarılarak sevgisini gösteriyor. Cimcime, bir nevi koruyucu annelik yapıyor. Birlikte vakit geçirerek her anlamda birbirlerine destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Kafesteki bireylerin hepsinin annesiz, babasız büyüdüğünü dile getiren Arsun, "Birbirlerinin halini anlıyormuş gibi davranıyorlar. Büyük bir uyum içindeler. Ziyaretçilerin de ilgi odağı, maskotu oldu. Haftalık olarak onları ziyaret eden misafirler var. Gelişmeleri hakkında bilgi alıyorlar. Fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyorlar." diye konuştu.

