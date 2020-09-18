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Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı

ORDU HABERLERİ  | 18.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde belediye ekiplerince mangallarda yapılan temizlik çalışmalarında, torbalar dolusu çıkan çöp şaşırttı.Altınordu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası, yağışlar öncesinde de olduğu gibi mazgal temizliklerine devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde belediye ekiplerince mangallarda yapılan temizlik çalışmalarında, torbalar dolusu çıkan çöp şaşırttı.
Altınordu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası, yağışlar öncesinde de olduğu gibi mazgal temizliklerine devam ediyor. Ani yağışlara karşı önlemler arttırılırken, yetersiz ve kullanım ömrünü doldurmuş alt yapı sebebiyle sorun yaşanan, şehrin altyapısını günün şartlarına ve ihtiyaçlara cevap verecek modern ve kullanım ömrü uzun yağmur suyu hatlarıyla yenilemek için çalışmalar yürütülüyor.
Geçtiğimiz günlerde Ordu’da etkili olan ve afet niteliği taşıyan aşırı yağışlar öncesi mazgal temizliği yapan Altınordu Belediyesi ekipleri, yağış sonrası da mazgal temizliklerini sürdürüyor. Yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu hatlarını ve mazgallarda biriken molozları temizlerken, mazgallardan çıkan torbalar dolusu çöp ve molozların görüntüsü ise yağmur suyu hatlarının temiz bırakılması gerektiğini gözler önüne seriyor.

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