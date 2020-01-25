Mazıdağı Kaymakamı Kalkan muhtarlarla bir araya geldi

Mardin’in Mazıdağı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, merkez ve kırsal mahallelerdeki muhtarlarla bir araya geldi.

Mazıdağı İlçe Kültür Merkezinde düzenlenen muhtarlar ile buluşma ve istişare toplantısına Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Kalkan, Mazıdağı ilçesine semt pazarı müjdesini verirken, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için bu sıkıntılara çözüm üreteceklerini söyledi. Kaymakam Kalkan, bütün köylere yas evi, çocuk oyun alanları yapılacağını belirterek köylere çöp konteynerleri yerleştirileceğini ve kilitli parke taşı çalışmalarına da başlayacaklarını kaydetti.

Kaymakam Kalkan, daha sonra muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.



