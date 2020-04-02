YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mazıdağı Müftülüğü 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor

Mazıdağı Müftülüğü 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor

MARDİN HABERLERİ  | 02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde müftülük personelleri tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.Mazıdağı Müftülüğü personeli, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde müftülük personelleri tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Mazıdağı Müftülüğü personeli, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan listeler doğrultusunda gıda yardımı yapılacak evlere giden Mazıdağı Müftülüğü ekipleri, hijyen kuralları çerçevesinde paketleri teslim etti.
Müftülük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yardımların belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Mardin Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
05:54
Öğle
12:26
İkindi
15:59
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Mardin Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Mutlu Eczanesi
Nusaybin
Mevlana Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tûçe Eczanesi
Kiziltepe
Yaşam Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.