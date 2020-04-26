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  4. Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu

Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu

MARDİN HABERLERİ  | 26.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İlçe merkezinin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar evde kalırken, eczane ve fırınların açık olduğu ilçede belediye ekipleri çöpleri toplamaya devam etti.

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Nergiz Eczanesi
Artuklu
Ömerli Eczanesi
Omerli
Çetin Eczanesi
Nusaybin
Seyitler Eczanesi
Midyat
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Mazidagi
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