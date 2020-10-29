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Mazıdağı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

MARDİN HABERLERİ  | 29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Mazıdağı ilçesinde de kutlamalar yapıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Mazıdağı ilçesinde de kutlamalar yapıldı. Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tören düzenlendi. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Öğrencilerin şiirler okumasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Duran Kalkan yaptı. Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirten Kaymakam Kalkan, cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu söyledi.
Törene Kaymakam Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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