Mazıdağı’nda bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye bağımlılıkla mücadele programı kapsamında sağlıklı yaşam, uyuşturucu, sigara, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin toplantı yapıldı. İlçe Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, İlçe Gençlik Müdürü Mehmet Toparlı, okul müdürleri, güvenlik güçleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve veliler katıldı.

Toplantıda, metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan fark ve rekreasyon alanlarına güvenlik sistemlerinin kurulması ve ışıklandırma faaliyetlerinin yapılması konuları ele alındı. Ayrıca, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması, okul çevrelerinde güvenliğin arttırılması, okul ve okul çevrelerinde illegal yollarla sigara satışının engellenmesine yönelik denetimlerin yapılması, il genelinde uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelinen noktanın değerlendirilmesi, bir önceki yıl ile kıyaslanması kararlaştırıldı.

Toplantı, 2020 yılında yapılan çalışmaların belirlenmesi ve STK’larla yapılacak işbirliğinin değerlendirilmesi kararlarının ardından sona erdi.



