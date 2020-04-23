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Mazıdağı’nda çocuklar 23 Nisanı evlerinde kutladı

MARDİN HABERLERİ  | 23.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.Her yıl okullarda şenlik ve coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan yüzlerce çocuk, evlerin pencerelerini Türk bayrakları ve balonlar ile donatarak renkli görüntüler oluşturdu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.
Her yıl okullarda şenlik ve coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan yüzlerce çocuk, evlerin pencerelerini Türk bayrakları ve balonlar ile donatarak renkli görüntüler oluşturdu. Renkli kostümler giyen çocuklar, şiir, şarkı ve İstiklal Marşı okudu. Aileler ise çocuklarının 23 Nisan sevincini telefon ile kaydederek, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Mardin Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sidar Eczanesi
Artuklu
Şeyhan Eczanesi
Artuklu
Özdemir Eczanesi
Omerli
Menal Eczanesi
Nusaybin
Gül Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Roza Eczanesi
Kiziltepe
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