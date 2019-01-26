Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık
Martin Skrtel'ten örnek davranış!
Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü
Katar yarı finalde
Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
Serdar Aziz'den flaş açıklama
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Devler Timo Werner’in peşinde
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum