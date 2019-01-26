Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.