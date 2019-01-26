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Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 26.01.2019 09:01 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya onu konuşuyor

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı:

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı:
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Diagne Kasımpaşa

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