Mbaye Diagne'den olay gönderme! Hocasını sildi!

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne'den yine olay yaratacak bir paylaşım geldi.
Mavi-siyahlılarda teknik direktör Philippe Clement tarafından uzun süredir kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, Belçika'da sezonun tescil edilip Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesinin ardından Instagram hesabından hocasının yerine kendisini koyduğu bir şampiyonluk fotoğrafı paylaştı.
Diagne, fotoprafın altına "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar" yazarken bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Clement, Kasım 2019'da 28 yaşındaki forveti kadro dışı bırakmış ve Diagne o tarihten sonra bir daha Brugge forması giyememişti.
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