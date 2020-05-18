SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mbaye Diagne'den olay gönderme! Hocasını sildi!

Mbaye Diagne'den olay gönderme! Hocasını sildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'den olay yaratan bir paylaşım geldi. Senegalli golcü, kendisini kadro dışı bırakan teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını koyup "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar" yazdı!

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne'den yine olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Mavi-siyahlılarda teknik direktör Philippe Clement tarafından uzun süredir kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, Belçika'da sezonun tescil edilip Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesinin ardından Instagram hesabından hocasının yerine kendisini koyduğu bir şampiyonluk fotoğrafı paylaştı.

diagne1

Diagne, fotoprafın altına "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar" yazarken bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Clement, Kasım 2019'da 28 yaşındaki forveti kadro dışı bırakmış ve Diagne o tarihten sonra bir daha Brugge forması giyememişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Tüm teklifleri reddetti!Tüm teklifleri reddetti!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne'den olay gönderme! Hocasını sildi!

Olay gönderme! Hocayı sildi...

Ahmet Çalık'tan tüm tekliflere ret!

Tüm teklifleri reddetti!

Marcao'nun yeni imajı Neymar'a benzetildi

Neymar Galatasaray antrenmanında

Tanju Çolak'tan olay sözler! "Vatanı mı sattım?"

Efsane isimden olay sözler! "Vatanı mı sattım?"

Claudio Taffarel: Kulüpler planlamalar yapmalı

'Kulüpler planlamalar yapmalı'

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray’dan 17 Mayıs paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.