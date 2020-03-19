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MCBÜ’de ilk uzaktan eğitimi Rektör Ataç verdi

MANİSA HABERLERİ  | 19.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararı ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi sonrası 23 Mart tarihi itibariyle başlayacak olan ’dijital uzaktan eğitim’ programı hazırlıklarını tamamladı.

MCBÜ’de ilk uzaktan eğitimi Rektör Ataç verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararı ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi sonrası 23 Mart tarihi itibariyle başlayacak olan ’dijital uzaktan eğitim’ programı hazırlıklarını tamamladı. Akademisyen ve öğrencilere, uzaktan eğitimin nasıl uygulanması gerektiği konusunda ilk dersi MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, online olarak verdi.
MCBÜ, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında YÖK kararı ile üniversitelerin örgün eğitime ara vermesi sonrasında, eğitim ve öğretime uzaktan eğitim sistemiyle devam etmeye hazır. Uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, ilk dersi online olarak gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ataç, gerçekleştirdiği bu derste online eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili akademik personele ve öğrencilere bilgi aktarımında bulundu. 2019 güz döneminden bu yana alt yapı çalışmaları devam eden uzaktan eğitim sistemi, 23 Mart tarihinden itibaren kullanıma açılacak. Öğrencilerin hocaları ile online olarak ders işlemesine olanak sağlayacak uygulamanın kullanım detayları hazırlanan tanıtım videoları ile öğrencilere anlatılacak. İşlenecek derslerin tarih ve saatleri üniversite web sayfasından öğrencilere duyurulacak. Farklı yöntemlerle ders işlenmesine olanak sağlayan sistem, interaktif olarak gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler online olarak derse iştirak edebilecek hocalarına soru sorma ve uygulamalı derslerde bilgisayarları üzerinden çalışma imkanı bulacaklar.

MCBÜ’de ilk uzaktan eğitimi Rektör Ataç verdi

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