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MDOB, ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini gerçekleştiriyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanarak anlatımını, orkestranın eklenmesi ile de müziğini zenginleştirdiği ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini gerçekleştiriyor.MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri 2012 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesinde yapılan Arda Boyları eserinin prömiyeri 30 Ocak 2020 Perşembe akşamı Kültür Merkezi Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.MDOB, Arda Boyları eserini, farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanarak anlatımını, orkestranın eklenmesi ile de müziğini zenginleştirerek iki perde olarak sahneliyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanarak anlatımını, orkestranın eklenmesi ile de müziğini zenginleştirdiği ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini gerçekleştiriyor.
MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri 2012 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesinde yapılan Arda Boyları eserinin prömiyeri 30 Ocak 2020 Perşembe akşamı Kültür Merkezi Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
MDOB, Arda Boyları eserini, farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanarak anlatımını, orkestranın eklenmesi ile de müziğini zenginleştirerek iki perde olarak sahneliyor. Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor. Eserin müzikleri Arda Erdem ve İsmail Sezen’e, düzenlemesi ise Can Aksel Akın’a ait. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu Erdoğan Şanal ve koreografi asistanlığını Deniz Alp yapıyor.
Birbirlerine sevdalı Halime ve Recep’ in sıcak aşk hikayesinin, yaşanan olaylar sonucunda trajik bir öyküye dönüşmesini ve bir türkü olarak ölümsüzleşmesini anlatan eser, Trakya bölgesine ait türküleri orkestranın çalmasının yanı sıra ney, bağlama gibi yerel çalgılar eklenip çok sesli müzik ile halk müziği sentezlenerek sahneye taşınıyor.
Eserde; Tutku Barın Tümen, Meltem Ayar, Ilgaz Arslan, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Özlem Şenormanlılar, Selğan Çavdaroğlu, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Seda Dereli, Hülya Aydoğan, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Pınar Humar, Riza Ochiai, Tugay Ak, Funda Uyanık, Mahmut Akyol ve Cenk Güner rol alıyor.

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Oran Eczanesi
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Yasemin Eczanesi
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