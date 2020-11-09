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MDOB, ’Atatürk’ü Anma Konseri’ düzenliyor

MERSİN HABERLERİ  | 09.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 82.

MDOB, ’Atatürk’ü Anma Konseri’ düzenliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 82. yıl dönümünde özel bir konserle anıyor.
MDOB’tan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi iş birliği ile 10 Kasım Salı günü saat 19.30’da, Çamlıbel’de ücretsiz olarak ’Atatürk’ü Anma Konseri’ düzenleniyor. Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirileceği konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstleniyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve kadın korosuna, solistler Selva Erdener (soprano), Ezgi Karakaya (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor) ve kanun sanatçısı Hakan Güngör eşlik ediyor.
Bestesi Turgay Erdener’e ait Afife Balesinden seçmelerin icra edileceği konserde, düzenlemesi Turgay Erdener’e ait ’çalın davulları’, ’bülbülüm’, ’yârim senden ayrılalı’, ’çarşambayı sel aldı’ eserleri ile düzenlemesi Serdar Yalçın’a ait ’neredesin sen’ eseri seslendirilecek.
Atatürk’ün en sevdiği aryalardan biri olan Giacomo Puccini’nin ’E Lucevan le stelle’ aryasının da yer aldığı konser, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.

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