YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. MDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak

MDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak

12.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "La Traviata" operasını sanatseverlerin beğenesine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, MDOB tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip seyircilerin beğenisini toplayan "La Traviata" operası 16 Kasım saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri "La Traviata" operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, orkestra şefliğini Davide Damiani yapacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstleniyor.

Eserinin anlatımını ise oyuncu Volkan Severcan yapacak.

Eserin solist sanatçıları da Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyorHavalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:31
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
18:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.