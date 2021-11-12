MDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "La Traviata" operasını sanatseverlerin beğenesine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, MDOB tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip seyircilerin beğenisini toplayan "La Traviata" operası 16 Kasım saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri "La Traviata" operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, orkestra şefliğini Davide Damiani yapacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstleniyor.

Eserinin anlatımını ise oyuncu Volkan Severcan yapacak.

Eserin solist sanatçıları da Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer olacak.

