MDOB, "Senfonik Allegra Ensemble Konseri" verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Allegra Ensemble grubuyla "Senfonik Allegra Ensemble Konseri" verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Allegra Ensemble grubu 23 Haziran Perşembe saat 20.30'da Tarsus St. Paul Meydanı'nda Mersin Devlet Opera ve Balesi'yle sahneye çıkacak.

Düzenlemelerini Osman İşmen'in yapacağı konserde solistler farklı müzik türlerinden eserler seslendirecek.



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