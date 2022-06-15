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MDOB sezon kapanışını "Gala Konseri"yle yapacak

15.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MDOB sezon kapanışını "Gala Konseri"yle yapacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) sezonun kapanışını "Gala Konseri"yle gerçekleştirecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Haziran Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde organize edilecek.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, konzertmeisterliğini Kutay Alpay'ın gerçekleştireceği konserde solist sanatçılar Simge Büyükedes, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Aydın Uştuk ve Caner Akgün sahne alacak.

Konserde solistlere MDOB orkestrası ve korosu eşlik edecek.

Sezonun yerleşik salondaki son temsilini bu konserle gerçekleştirecek MDOB, yaz aylarında açık hava konserleri ve festivallerde sanatseverlerle buluşacak.

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