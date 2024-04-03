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MEAH’ta organ bağışı farkındalığı için stant kuruldu

İHA İHA
03.04.2024 12:24
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç.Dr. Canan Gürsoy koordinatörlüğünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Organ ve Doku Nakil Biriminin destek ve katkılarıyla, organ bağışı bilinci ve farkındalığını arttırmak amacıyla bilgilendirme ve organ bağışı için stant kuruldu.

MEAH’ta organ bağışı farkındalığı için stant kuruldu

Kurulan stantta vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar için organ bağış formu dolduruldu ve ”Organ Bağış Kartı” verildi. Standa başvuran kişilere organ bağışı hakkında merak ettikleri birçok konu hakkında bilgi verildi.

Yoğun Bakım uzmanı Doç.Dr. Canan Gürsoy “ 18 yaşını doldurmuş akli dengesi yerinde olan her bir birey organ bağışında bulunabilir. Bağışlanan organ ancak yoğun bakımında bağış yapan kişinin beyin ölümü gerçekleştikten ve hekimler kurulunca onaylandıktan sonra ailesinin imzalı rızası ile verilebilmektedir. Ülkemizde nakillerin yüzde 80’i genellikle canlı vericiden yani hastanın sağlıklı bir yakınından yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise organ bağış oranı oldukça yüksektir ve nakillerin yüzde 80’i kadavra vericilerinden yani beyin ölümü sonrası organ bağışı ile gerçekleşmektedir. Maalesef ülkemizde beyin ölümü sonrası organ bağış sayısı çok düşüktür. Organ bağışının bugün hala istenilen düzeye ulaşmamış olmasında en önemli etken bilgi eksikliği, ön yargılar, yanlış inanışlar ve toplumda yeterli duyarlılığın olmamasıdır. Bu nedenle bugün burada kurduğumuz stantta amacımız vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirip, bilinçlendirerek, bağış konusunda farkındalığı arttırmaktır” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Turhan Togan ve yönetim ekibi standı ziyaret etti. Organ bağışı farkındalığı için gerçekleştirilen etkinlik için emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ilettiler.

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